العثور على جثة مُسن متعفنة داخل منزله في ظروف غامضة بالزيتون

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مُسن متعفنة داخل منزله في الزيتون، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها لمعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة وتبين العثور على جثة صاحب الشقة ويدعى «م.ع.م»، في العقد السابع من العمر.

الجثة في حاله تعفن رمي

وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.