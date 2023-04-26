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«الأرصاد»: ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة نهارا

كتب:

نرمين عفيفي
10:49 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا بدرجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبة القادمة من مناطق صحراوية، وهي كتل مرتفعة بشكل كبير بدرجات الحرارة، كما توجد زيادة لفترات أشعة الشميس خلال فترات النهار، وبالتالي سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومحافظات جنوب سيناء.

تحسن الحرارة خلال فترات الليل

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنّ الأجواء تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل سنشهد انخفاضا بدرجات الحرارة.

شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية تكوّنت على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، وسرعان ما تلاشت مع سطوع أشعة الشمس وتحسن الرؤية على أغلب الطرق، ويُتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس، حيث تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترات النهار.

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بقلم نرمين عفيفي