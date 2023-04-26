هل ارتفعت درجات حرارة الأرض خلال فصل الربيع؟.. هيئة الأرصاد الجوية توضح

خلال فصل الربيع الذي نعيش أجواءه هذه الأيام، تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية تتمثل في ارتفاع درجات حرارة الأرض خلال ساعات النهار وانخفاضها ليلاً وفي الصباح الباكر، فضلاً عن تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

ويفسر البعض ارتفاع درجات الحرارة نهارًان والتي بدأت تدريجيا مع بداية فصل الربيع بارتفاع درجات حرارة الأرض بشكل عام، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن حالة الطقس وأجواء فصل الربيع هذه العام تظل كما هي، وتكون أيضًا درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام «فصل الربيع»، وأكدت الهيئة أنه لا توجد ظواهر جوية تذكر سوى الشبورة المائية صباحا، علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقعة غدًا، فإنه يسود غدا طقس مائل للبرودة في الصباح والمساء على أغلب الأنحاء ويكون حار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتنشط الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والأقاليم

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على المدن والأقاليم المصرية فقد جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى، العظمي 32 والصغرى 18

الوجه البحري ومدن القناة، العظمي 32 والصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية، العظمي 26 والصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، العظمى 28 والصغرى 17

جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، العظمى 33 والصغرى 22

شمال الصعيد، العظمى 34 والصغرى 18

جنوب الصعيد، العظمى 36 والصغرى 22.