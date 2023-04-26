إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على «صحراوي المنيا»

أصيب 8 أشخاص جميعهم من محافظة أسيوط، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.

انقلاب سيارة على «صحراوي المنيا»

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة «تمناية» على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص هم: إسماعيل حسين محمد 21 عامًا، طالب، خالد جمال محمد 44 عامًا، مندوب مبيعات، منار عبد الحليم محمود، 21 عامًا، مندوبة مبيعات، كاملة محمد 50 عامًا، موظفة، محمد إبراهيم 27 عامًا، سائق، أمين فوزي 27 عامًا، مدير تسويق، أحمد إبراهيم 27 عامًا، مندوب مبيعات، وطارق مصطفى 57 عامًا، موظف، وجميعهم يقيمون بمراكز البدراي وأبنوب والقوصية في محافظة أسيوط.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه جروح وكسور وارتجاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.