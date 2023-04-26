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«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات قرب مبنى الإذاعة والتليفزيون السوداني بأم درمان

كتب:

هانى حسن
11:02 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

قال عثمان الجندي، مُراسل قناة القاهرة الإخبارية، من أم درمان، إن المدينة تشهد إطلاق نار مُكثف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وتحليقًا لطائرات واشتباكات مُتواصلة بمحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون بالمدينة.

وأضاف «الجندي» في رسالته، أن خدمات المياه والشرب والكهرباء متوفرة، وخدمات الإنترنت والاتصالات تعمل بكفاءة في أم درمان، موضحا أن القوات المسلحة السودانية نشرت بيانا أمس، أكدت فيه أن ميليشيا الدعم السريع هاجمت قيادة القوات المُشتركة في مدينة نيالا بجنوب دارفور.

وتابع أن مدينة الخرطوم بحري، تُعاني منذ بداية الاشتباكات من عدم توافر المياه، ما أجبر المواطنين على اللجوء إلى نهر النيل لتلبية احتياجاتهم اليومية.

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بقلم هانى حسن