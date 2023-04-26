«الداخلية السودانية» تتهم ميليشيا الدعم السريع باقتحام 5 سجون

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الداخلية السودانية أعلنت، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا الدعم السريع اقتحمت 5 سجون، وأطلقت سراح نزلاء في الفترة من 21 إلى 24 أبريل.

وأشارت الداخلية السودانية في بيان لها، إلى أن قوة من ميليشيا الدعم السريع اقتحمت سجن كوبر؛ مما تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون واستطاعت إطلاق سراح جميع النزلاء.

اختراق الهدنة

من ناحية أخرى أعلن الجيش السوداني، أن ميليشيا الدعم السريع، خرقت الهدنة، اليوم الأربعاء، والتي تم الإعلان عنها يوم 25 أبريل وتستمر لمدة 72 ساعة.

وأوضح الجيش في بيان: «أنه لا يزال المتمردون مستمرين في خرق الهدنة المُعلنة يوم 25 أبريل، ولا يزال المتمردون يتمركزون داخل الأماكن السكنية لاتخاذ ساكنيها دروعًا بشرية».

أبرز الخروقات

وتتمثل أبرز هذه الخروقات في الأعمال الآتية:

- القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة وإدارة المرافق الاستراتيجية.

- لا يزال القناصة مستمرون في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان.

- تحركات كثيفة لأرتال عسكرية مدحورة قادمة من كردفان ودارفور؛ لتعزيز قواتهم المتراجعة بالخرطوم.

- سرقة عدد كبير من سيارات توزيع المواد الغذائية واستغلالها في نقل الذخائر من منطقة الجيلي شمال بحري للتمويه؛ مما يعرض ممتلكات المواطنين للخطر ويجعلها أهدافًا عسكرية.

وشدد الجيش في بيانه على أنه جارٍ رصد المزيد من الخروقات وستصدر بها قوائم مُفصلة.