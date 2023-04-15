إضافة المواليد على بطاقات التموين.. الفئات المستحقة والأوراق المطلوبة

تستقبل مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2023، وذلك من 5 فئات مستحقة، لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ودعمهم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 5 فئات فقط لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وهي:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء زوجات الشهدات.

- أبناء الأسر البديلة.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تجميع البيانات وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحصها من خلال إدارة نظم المعلومات، لتحديد المستحقين وكذلك استبعاد الطلبات المقدمة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد

وعن المستندات المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد، أوضحت الوزارة أنها تتضمن ما يلي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.