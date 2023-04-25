حزب الجيل يدعو للتوافق على 19 قضية في الحوار الوطني

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل على أهمية البدء في الحوار بالموعد المحدد فى الثالث من مايو، مشددا على أهمية الوصول إلى توافق حول القضايا التسعة عشر التى حددها مجلس الأمناء فى اللجان الفرعية، مشددا على أنها من الممكن أن تمثل رؤية متكاملة للجمهورية الجديدة.

حزب الجيل

وتساءل رئيس حزب الجيل عن التجهيزات اللازمة لبدء الحوار الوطني المقترح انطلاقه فى يوم الثالث من مايو المقبل وهل توجد تجهيزات لم يتم الانتهاء منها خلال ال 12 شهر الماضية منذ دعوة الرئيس للحوار الوطنى فى رمضان العام الماضي.

مجلس أمناء الحوار الوطنى

وأضاف أن المطلوب من مجلس أمناء الحوار الوطنى تحديد مواعيد إنعقاد المؤتمر العام للحوار ومواعيد اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الأزمة التى تمر بها السودان الشقيق لا تشغلنا عن بدء الحوار الوطنى الضرورى المرحلة الدقيقة من عمر الوطن الغالى وإنما تتطلب البدء الفورى للحوار ومناقشة أحداث السودان فى لجان المحور السياسى.