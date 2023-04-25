«المصريين الأحرار» يثمن جهود القائمين على الحوار الوطني: نشارك بأفكار بناءة

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود المنسق العام للحوار الوطني ومجلس الأمناء، في ضوء التجهيزات والترتيب للانطلاق في 3 مايو المقبل، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وظروف، بخاصة الأزمة السودانية الراهنة.

الحوار الوطني طاولة ومنصة شاملة لجميع التيارات المصرية

وقال الحزب في بيان، إن التنسيق والانعقاد الدائم لمجلس الحوار يعكس الاهتمام البالغ بتنفيذه بصورة متحضرة ورائدة وفق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى من نوعها، لتكون طاولة ومنصة شاملة لجميع التيارات المصرية من الاتجاهات والقوى والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات والمواطنين أيضا للإدلاء بأفكار وإسهامات تخدم الوطن والمواطنين.

نجاح الحوار في تحقيق الهدف الأسمى له

وأضاف بيان «المصريين الأحرار»، أن الحوار الوطني الذي يتبناه الرئيس ويرعاه يُنتظر منه الخروج بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري من كل التيارات والفئات، وإذ يؤكد الحزب أن لديه رؤية طموحة وأفكار بناءة ستكون محل واسع النقاش داخل الحوار في كل المجالات والمحاور.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لحزب «المصريين الأحرار»، رئيساً وقيادات وأعضاء، هو نجاح الحوار في تحقيق الهدف الأسمى له والمطلوب منه لإيجاد سبيل لتنفيذ كل تصور يخدم بلادنا العزيزة.