قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن» سيناء أرض البطولات

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف، والمذاع على قناة dmc، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بجهود التنمية الشاملة بشبه الجزيرة في الذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء، بعنوان «سيناء أرض البطولات».

المشروعات القومية بسيناء

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن سيناء شهدت العديد من المشروعات القومية الهامة والتنمية الشاملة، إذ ان تكلفة الأنفاق في سيناء بلغت 35 مليار جنيه، فضلا عن إقامة 5 مواني جديدة بتكلفة 44 مليار جنيها، وهم: العريش البحري ونوبيع البحري وشرق بورسعيد البحري والقنطرة الشرقي البري وطابا البري.

5 مطارات جديدة في سيناء

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف، والمذاع عبر فضائية «dmc»، أنه تم إقامة 5 مطارات جديدة في سيناء بقيمة 11 مليار جنيه، هم: البردويل، سانت كاترين، الطور، شرم الشيخ، طابا، مشيرًا إلى أن سيناء شهدت إقامة مشروعات كهرباء ضخمة سواء محطات أو شبكة داخلية أو محولات أو خطوط.، وغيرهم.