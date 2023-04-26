«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» سيناء أرض البطولات

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية أمل صالح، والمُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن سيناء بمناسبة عيد تحرير سيناء، والذي جاء بعنوان «سيناء أرض البطولات..نهاية الإرهاب واستمرار التنمية»، والذي أشار إلى تصريحات الرئيس السيسي التي أكدت على أن تحرير سيناء كان من الاحتلال والإرهاب معًا.

تقرير الوطن عن دور مصر في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن عن استقبال مصر للوافدين الأجانب من الأراضي السودانية بعد تصاعد الاشتباكات على الأراضي السودانية، والذي جاء بعنوان «مصر.. حضن يتسع للجميع».

تقرير عن مشروع التجلي الأعظم

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» تقريرا آخر عن مشروع التجلي الأعظم كأكبر مشروع سياحي لجذب السياح لمصر، والذي جاء بعنوان «التجلي الأعظم.. أكبر مشروع لجذب 10 ملايين سائح بحلول 2028»، إذ يتضمن المشروع أماكن مقدسة ومواقع دينية وروحية تهم الملايين حول العالم.