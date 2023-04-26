تفاصيل ضبط قائد السيارة المتسبب في مصرع شابين بالقاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط قائد السيارة المتسبب في مصرع شابين يستقلان دراجة نارية أعلى كوبري التماثيل بمنطقة الرحاب، وجرى تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار من المستشفى بوجود جثتين

وتلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شابين جثتين هامدتين بإدعاء حادث تصادم، وبالانتقال تبين العثور على جثتي إسلام حافظ ومحمد مصطفى، وبالفحص تبين إصابتهما بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي وكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

ضبط قائد السيارة المتسبب في الواقعة

وكشفت التحريات عن أنه أثناء استقلال الشابين دراجة نارية أعلى كوبري التماثيل بالرحاب صدمتهما سيارة، وأوضحت التحريات أن الشابين لفظا أنفاسهما في الحال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الواقعة، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.