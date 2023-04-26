«فاطمة» مهندسة تحصل على جائزة capo circeo الأوروبية.. «أول سيدة مصرية تنالها»

قالت الدكتورة فاطمة عاشور، أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إنها حصلت على جائزة capo circeo الأوروبية نظير إسهاماتها في المشروعات العلمية، متابعة أن ابنتها سافرت إيطاليا وتسلمت الجائزة بالنيابة عنها بسبب صعوبة سفرها في تلك الفترة إذ أنها كان لديها التزامات في كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتابعت خلال حوارها المذاع على القناة الأولى، أن جائزة capo circeo تُمنح للشخصيات المؤثرة وتعاونها مع الشعوب الأخرى وتبادل الثقافات في البحر المتوسط وأوروبا، لذلك يجرى اختيار سياسيين وفنانين ورياضيين وغيرهم من الفئات المختلفة مثل الدكتور زاهي حواس الذي حصل عليها من قبل، موضحة أنها أول سيدة مصرية تحصل على هذه الجائزة.

حصولها على جائزة capo circeo

وأشارت أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى أنها حصلت على جائزة capo circeo الأوروبية في مجال البحث العلمي بالبيئة والطاقة فضلا عن تمكين المرأة، متابعة أنها كانت رئيسية تجمع كليات الهندسة في البحر المتوسط لذلك كان هناك تعاون علمي على نشر الأبحاث في مجالات دولية.

شروط الحصول على جائزة capo circeo

وتابعت، أنه يجرى إعطاء جائزة capo circeo الأوروبية للشخص على مجمل أعماله وإسهاماته المستمرة وتعايشه مع الشعوب الأخرى من جنوب وشمال البحر المتوسط وتعامله مع الثقافات الأخرى، وبالتالي نقل تلك الخبرات للشباب في مختلف الدول.