سباق الهجن ينعش السياحة في محافظة شمال سيناء.. الفنادق مكتملة العدد

تسبب سباق الهجن الذي انطلق اليوم الأربعاء، في تحقيق رواج تجاري غير مسبوق بمدينة العريش، حيث شهدت المدينة، زحامًا غير مسبوق بعد وصول الجماهير والمتسابقين إلى قرية الميدان والمساعيد والكيلو 17 لحضور سباق الهجن على مدار اليوم وغدٍ الخميس.

سباق الهجن في محافظة شمال سيناء

وقال محمد قويدر صاحب شاليهات بساحل بحر العريش، لـ«الوطن»، إنه لأول مرة منذ 7 سنوات يكون هناك زحام على مناطق الشاطئ ومنطقة الشاليهات، وذلك بسبب المئات من القادمين لحضور سباق الهجن بالمحافظة.

وأضاف أحمد أبو كرفاش، صاحب كافتيريا على بحر العريش، أنّ هناك مجموعات شبابية كبيرة وصلت الى ساحل البحر للمبيت في الشاليهات، وقضاء سهرات على شاطئ الأبيض المتوسط بالعريش، وأحدث هذا إقبالًا على الكافتيريات والمطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والمشروبات.

وأوضح محمد تيسير، موظف بأحد الفنادق، أنّ الفنادق في وسط العريش مكتملة العدد منذ يومين بسبب توافد القادمين على سباق الهجن، وأنّ الأسعار ثابتة لم تتغير ولا يوجد أي استغلال للقادمين الذين جاؤوا لقضاء يومين أو ثلاثة في العريش.

انتعاش السياحة في شمال سيناء

وقال سليمان أبو يوسف صاحب محل خضروات في العريش، لـ«الوطن»، إنّ موعد السباق تزامن مع طرح بعض الخضروات الموسمية الصيفية مثل الجوافة الإسكندراني والرطب والبلح والتين والرمان والموز بالأسواق، ما تسبب في إقبال الزائرين على عملية الشراء ، والأسعار في متناول الجميع، وقد حرص التجار منذ اليوم الأول على زيادة الكميات، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وأوضح شادي محمد، أحد بائعي المقرمشات والمعجنات، أنه حمل معه بعض المخبوزات ليلًا إلى منطقة السباق وقد نفدت جميعها، ولم يكن يتوقع ذلك الإقبال الكبير من الجماهير.

سباق الهجن في شمال سيناء ينعش السياحة

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، على هامش احتفالات سيناء بالعيد القومى، إنّ سباق الهجن أدخل الفرحة لدى أهالي سيناء، وأحدث رواجًا تجاريًا وزحامًا وإقبالًا على عمليات الشراء من المنتجات السيناوية بالمحال التجارية والفنادق السياحية.

وأضاف أنّ معظم الشاليهات والفنادق أصبحت مكتملة العدد، بسبب الضيوف الذين جاؤوا من المحافظات والبلدان الأخرى لحضور سباق الهجن.