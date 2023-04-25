الحق فرصتك.. غدا آخر يوم للتقديم في وظائف الشباب والرياضة

نوّهت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة لوزارة وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ومبادرة توظيف مصر واليوم التوظيفي المفتوح، إلى أن غدا الأربعاء آخر موعد للتقدم للوظائف المعلن عنها والخالية بشركة «رنين» إحدى شركات القطاع الخاص بمناسبة افتتاح أحد فروعها الجديدة بمدينة بالعاشر من رمضان.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، أن غدا الأربعاء هو آخر موعد للتقديم للوظائف، ولا يستطيع بعدها الراغبون في الالتحاق بهذه الوظائف إلا في حالة ظهور إعلان جديد.

تفاصيل الوظائف المطلوبة بشركة رنين

جاءت تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

العنوان:

المجاورة 10 الحى الأول - العاشر من رمضان - مركز شباب العاشر من رمضان

مواعيد التقديم والمقابلة: يوم الأربعاء الموافق 26 ابريل 2023 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا للوظائف الآتية:

1. مدير فرع (يشترط الخبرة في نفس المجال كمدير فرع)

2. محاسب فرع

3. مسئول استلامات FMC

4- مراقب مخزون

5- رئيس قسم مبيعات الموبيليا

6- بائع (أدوات منزلية - اجهزه كهربائية - مفروشات - لعب أطفال - موبيلات)

7- مشرف كاشير

8- موظف خدمة عملاء

9- كاشير

10- مراقب كاميرات

11- موظف امن

12- عمال تحميل وخدمات ونظافة

مكان العمل: مدينة العاشر من رمضان (الفرع الجديد)

الشروط المشتركة للراغبين في الوظائف

• خريجون فقط (جميع المؤهلات)

• موقف واضح من التجنيد

• لا يزيد السن أثناء التقديم عن 39 عاما.

امتيازات وحقوق يتمتع بها العامل بالشركة

• مرتبات مجزية

• الرواتب حسب كل وظيفة والخبرة

• حوافز شهرية

• حوافز بيع يومية

• إجازات سنوية ورسمية

• استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير

• زيادات سنوية ومنح ومكافآت

• تأمين طبي واجتماعي

للتقديم للوظيفة يرجي الذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المحدد ، المذكور سالفا في الخبر .