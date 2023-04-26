إزالة تعديات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وجميع حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برصد حالات التعدي على الأراضي لردع المخالفين.

رصد تعديات البناء المخالف

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملة مكبرة لإزالة التعديات في نطاق المركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن رصد وإزالة حالة تعدٍ بالبناء بالدور الثالث بدون ترخيص بمجلس قروي قلندول، ورصد وإزالة حالة بناء بالدور الأول علوي بدون ترخيص بمجلس قروي نواي، بالإضافة إلى رصد حالة استكمال بناء بالدور الخامس في شارع الحصري بحي غرب مدينة ملوي، وعلى الفور تم إزالة المخالفات والتحفظ على المعدات المستخدمة في البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، من رصد 3 حالات بناء مخالف بمجلس قروي شارونة، والتعدي على أرض أملاك الدولة بحفر أساسات وبناء حوائط بالبلوك الحجري والأسمنت بدون الحصول على ترخيص، وجرى على الفور، إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة مع جميع الجهات المعنية، لرصد كافة أعمال البناء المخالف، إذ جرى رصد حالة شدة خشبية في شارع الشريف بحي شمال المدينة، وتم التعامل معها وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنّ الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة، إذ أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكني إلى إداري بشارع نفرتيتي، وإزالة الأبواب والبروز الحديدي والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.