7 أمور تحرمك من الحصول على تصريح الحج 1444.. أبرزها السن

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض الممنوعات التي تسبب رفض الحصول على تصريح الحج 1444، وذلك للمقيمين داخل المملكة ويرغبون في التسجيل بالمرحلة الثانية لأداء فريضة الحج.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها على مدار اليوم، بعض الأمور التي تحرم الحصول على تصريح الحج 1444 التي وضعتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة، وجاءت على النحو التالي:

أمور تمنعك من الحصول على تصريح الحج 1444

ووضعت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض الأمور التي تمنع حجاج الداخل من التسجيل في المرحلة الثانية لأداء فريضة الحج، التي جاءت كالآتي:

- أن يكون المتقدم قد سبق له أداء مناسك الحج أو العمرة خلال 5 سنوات أو أقل.

- أن يكون عمر المتقدم أقل من 12 عاما هجريا.

- ألا تكون الهوية سارية أو منتهية، إذ يجب أن تكون سارية حتى نهاية ذي الحجة على الأقل.

- أن يكون المتقدم يعاني من أمراض مزمنة حادة أو معدية.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على تطعيم كوفيد 19، والحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية.

- أن يقوم شخص بالتسجيل لشخص آخر أو أن يقوم بالتقديم من خلال الوسطاء أو الوكلاء.

- أن يتم التسجيل برقم جوال مسجل لشخص آخر.

وتتيح الوزارة إمكانية إضافة حتى 13 مرافق ويتضمن المحرم على أن يكونوا جميعًا في مجموعة واحدة.

موعد إصدار تصريح الحج 1444

ويمكن للراغبين في التقديم للحصول على تصاريح الحج 1444 بداية من 15 شوال الجاري، ويمكن لحجاج الداخل التسجيل بشكل مباشر وبخطوات بسيطة عبر موقع الوزارة السعودية أو تطبيق نُسك والمتاح مجانيا عبر متاجر الهاتف.