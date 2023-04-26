تعرف على آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي.. 27 أبريل

تزامنا مع إعلان السلطات السعودية، بدء موعد رحلات الحج في الأول من ذي القعدة 1444 هجرية، والموافق 21 مايو المقبل، أعلنت وزارة السياحة المصرية، أن غدا الخميس الموافق 27 أبريل هو آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023.

وكانت وزارة السياحة المصرية، قررت أن يكون آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023 إلى 27 أبريل بدلا من التاسع عشر من الشهر ذاته لتمنح الفرصة للراغبين في أداء الحج للتقديم عبر البوابة الإلكترونية للحج.

آخر موعد التسجيل في الحج السياحي 2023

وأعلنت وزارة السياحة المصرية أنه سيتم إعلان نتيجة القرعة للراغبين في أداء الحج السياحي، الأحد المقبل الموافق 30 أبريل الجاري، لمنحهم مهلة من الوقت لاستيفاء الأوراق اللازمة.

ومن المقرر وفقا للسلطات السعودية، أن تستمر المملكة العربية السعودية في استقبال رحلات الحج لأكثر من شهر حيث يبدأ استقبال الرحلات في الأول من ذو القعدة ويكون آخر موعد لاستقبال الرحلات الرابع من شهر ذي الحجة.

وبعد إعلان آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023، تستمر أداء مناسك الحج حتى يؤدى الحجاج الركن الأعظم في الحج وهو وقفة عرفات الموافق التاسع من شهر ذي الحجة، على أن يكون أول موعد لمغادرة الحجاج الرابع عشر من شهر ذي الحجة، ولمدة شهر وذلك حتى الخامس عشر من شهر محرم الموافق الثاني من أغسطس المقبل.

استمرار موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال

وفى سياق متصل، قررت وزارة السياحة المصرية استمرار تنظيم رحلات موسم العمرة الحالي حتى شهر شوال المقبل، على أن تكون آخر عودة لرحلات العمرة التي تنظمها شركات السياحة في نهاية شهر شوال وذلك للمرة الأولى في تاريخ تنظيم رحلات العمرة حيث ينتهي موسم العمرة بانتهاء شهر رمضان المبارك.