7 خطوات لإصدار تصريح الحج لعام 1444.. تعرف عليها

حددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية 7 خطوات لإصدار تصريح الحج لعام 1444 عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، ويمكن إجراء ذلك من خلال بعض الإجراءات البسيطة أونلاين توفيرًا للوقت والمجهود، بالإضافة للشروط الواجب توافرها للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، 7 خطوات لإصدار تصريح الحج لعام 1444، والشروط الواجب توافرها:

7 خطوات لإصدار تصريح الحج لعام 1444

ويمكن للراغبين في إصدار تصريح الحج لعام 1444 اتباع بعض الخطوات البسيطة التي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، واختيار علامة تبويب «المسار الإلكتروني للحجاج بالمملكة».

- بعد الدخول على صفحة التبويب، يتم اختيار خدمة «الحجز».

- يتم بعدها إدخال البيانات الشخصية للراغبين في أداء مناسك الحج، ومنها «رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، الرمز المرئي»، ثم الضغط على أيقونة التالي.

- سيتم إرسال رمز تحقيق على رقم الجوال الذي تم تسجيله، قم بإدخاله، ثم الضغط على التالي.

- ستظهر صفحة تبويب جديدة بها باقات متنوعة للحج، اختر المناسب منها، ثم حدد المدينة التي ستأتي منها، واضغط على التالي.

- في تلك المرحلة سيطلب منك تحديد طريقة الدفع المناسبة من خلال حساب بنكي وإدخال البيانات، أو حسب ما يناسبك.

- تظهر صفحة الشروط والأحكام الخاصة بسياسة إلغاء التسجيل، والاستقطاع بعد الإلغاء، تأكد من قراءتها بشكل صحيح ثم اضغط على «احجز».

- سيكون عليك بعد ذلك طباعة تصريح الحج 1444.

شروط تسجيل حجاج الداخل

ووضعت وزارة الحج والعمرة السعودية، بعض الشروط لحجاج الداخل للتسجيل في المرحلة الثانية لأداء فريضة الحج، التي جاءت كالآتي:

- يشترط في المتقدمين لتلك المرحلة أن يكون سبق لهم أداء الحج أو العمرة منذ 5 سنوات أو أكثر.

- يكون عمر المتقدم أكبر من 12 عاما هجريا.

- أن تكون الهوية سارية حتى نهاية ذي الحجة على الأقل.

- ألا يكون مريضا أو يعاني من أمراض مزمنة حادة أو معدية.

- الحصول على تطعيمات كوفيد 19، ولقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية.

- التسجيل متاح لشخص الحاج فقط، يمنع التعامل مع وسطاء أو كلاء، كما يتم تسجيل رقم جوال لم يسجل به من قبل، يتاح للمتقدم إضافة حتى 13 مرافق ويتضمن المحرم على أن يكونوا جميعًا في مجموعة واحدة.