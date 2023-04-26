تنفيذ 60 ألف حكم قضائي وضبط 158 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 258 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 278 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 107,615 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 21,250 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 13,451 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,200 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3,320 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,105 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,370 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 587 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 جرامات، وكمية من مخدر الفودو وزنت 9 جرامات، و2940 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 50 متهما، وتنفيذ 60208 أحكام قضائية متنوعة، وضبط تشكيل عصابي ضمّ 3 متهمين بارتكاب 7 حوادث سرقة، وضبط 24 متهما هاربا، وضبط 14 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 202 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23678 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 39 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.