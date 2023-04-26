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«الدفاع الروسية» تعلن مقتل 55 جنديا أوكرانيا في دونيتسك وأفدييفكا

كتب:

أ ش أ
01:10 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 55 جنديا أوكرانيا خلال عمليات القتال في دونيتسك وأفدييفكا، نقلا عن قناة روسيا اليوم. 

وذكرت الوزارة أنه جرى إحباط محاولة تناوب أفراد اللواء الآلي المنفصل الـ110 للقوات الأوكرانية في مدينة ماريينكا في دونيتسك، ودمرت الوحدات الخاصة لمجموعة القوات الجنوبية عدة وحدات أوكرانية يصل عدد أفرادها إلى 30 شخصا.

تدمير قافلة للمركبات العسكرية الأوكرانية في منطقة التجمع السكني

وأشارت إلى أنه جرى تدمير قافلة للمركبات العسكرية الأوكرانية في منطقة التجمع السكني أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا، وتدمير مركبات مدرعة وقضت على ما يصل إلى 25 عسكريا أوكرانيا.

ولفتت الى أن وحدة الصواريخ التابعة لمجموعة القوات الجنوبية دمرت نقطة مرابطة مؤقتة للواء الآلي الـ60 التابع للقوات الأوكرانية في مدينة كراماتورسك، ما أسفر عن تدمير كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأوكرانية.

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بقلم أ ش أ