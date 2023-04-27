كل ما تريد معرفته عن سباق الهجن في سيناء.. يشارك به 800 جمل

يهتم أهالي سيناء برياضة سباق الهجن، وينظمون لها المسابقات ويشارك فيها الكبار والصغار باعتبار تراث يتبادله الأجيال من العائلات والقبائل بسيناء، وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز المعلومات عن سباق الهجن الذي انطلق اليوم بغرب العريش، وشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

معلومات عن سباق الهجن بشمال سيناء

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهحن، إن المناخ المعتدل لسيناء والرمال البيضاء والمساحة الشاسعة تساعد في إقامة سباق الهجن الذي يقام للعام الثاني على التوالي توقف لمدة 13 عاما وعادة بعد استقرار الأوضاع بالمنطقة ويعتبر هو السياحة الحقيقية للمنطقة.

800 جمل تشارك في السباق

وأوضح «حمدان»، أن محافظة شمال سيناء تنظم حاليا تحت إشراف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سباق الهجن ضمن احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء رقم 41 حيث يشارك في السباق 800 مطية «جمل» وتتضمن أنواع عديدة منها «اللبان» وعمرها 3 سنوات والقعدان وهي ذكور الإبل والابكار وهي إناث الإبل.

ويكمل يعتبر محمد عبده أبو ملحوس أحد وجهاء قبيلة السواركة، هو أول من قام بإحياء تراث سباق الهجن في يناير عام 1993 حيث كان يعمل مدرس بالسعودية وعاد الى قبيلته ونقل فكرة سباق الهجن إلى أهالي سيناء باعتبارهم أولى بهذه الرياضة وبالفعل نالت فكرة سباق الهجن قبول مختلف القبائل من أهالي سيناء.

كما تم إقامة أول سباق للهجن في منطقة السر بوسط سيناء وظل أبو ملحوس جندي مجهول لهذه الرياضة التي أصبحت شعبيه لأهالي سيناء، وتبنى الفكرة ودعمها اللواء الراحل منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق عام 1994، وتم عمل أول سباق في منطقة السر والقوارير جنوب العريش، بعد أن تبنت إحدى الشركات الأجنبية فكرة سباق الهجن مع المحافظ وتم اختيار المضمار الحالي مكان «السباق» بالكيلو 17 غرب العريش.

إضافة خدمات جديدة لسباق الهجن

وأشار عيد حمدان، إلى أنه تم إضافة خدمات جديدة لسباق الهجن عام 1997 بطول المضمار من 4 كيلومترات بدعم من وزارة الشباب والرياضة؛ لعمل خدمات كاملة للمتسابقين من سيناء والقناة والوادي الجديد ومطروح والصعيد، كما تم إقامة أول نادي لسباق الهجن بشمال سيناء.

وتم بعدها إشهار الاتحاد المصري للهجن، وشارك الاتحاد المصري في عدد من المسابقات العربية منها الإمارات والسعودية والأردن وتولي مؤخرا عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهحن.