رابط حجز شقق سكن لكل المصريين 4.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق سكن لكل المصريين 4 خلال الأيام المقبلة، إذ يتاح الحجز عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نهاية أبريل الجاري، ويستمر حتى أول أيام شهر مايو المقبل، وذلك بأسعار مناسبة للتيسير على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على مكان سكني يلائمهم.

وفي السطور التالية، نعرض رابط الحجز الإلكتروني لشقق سكن لكل المصريين 4، وفقا لما ذكرته وزارة الإسكان في بيان لها تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رابط الحجز الإلكتروني لشقق سكن لكل المصريين 4

ويمكن التسجيل من خلال الدخول على رابط الحجز الإلكتروني لشقق سكن لكل المصريين عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنا.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4

ويبدأ موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4، من يوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري ويستمر حتى يوم الخميس 4 من شهر مايو المقبل.

مستندات حجز شقق سكن لكل المصريين 4

- العاملون في الحكومة: يجب عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تستوفي صافي الدخل السنوي والشهري.

- العاملون في القطاع الخاص: يجب عليهم تقديم شهادة من جهة العملة تحتوي على صافي الدخل الشهري والسنوي، وتوضيح رقم السجل الضريبي والتجاري.

- أصحاب المهن الحرة، يجب عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني تستوفي قيمة صافي الدخل، وصورة من السجل الضريبي، بشرط ألا تقل مدة مزاولة العمل عن سنة.

- الأرامل والمطلقات: تقديم صورة من بيانات المعاش، صورة من مستند النفقة، وشهادة رسمية تثبت حالتها «أرملة أم مطلقة»، بالإضافة إلى إيصال مرافق سكنية.