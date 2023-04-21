شروط الحصول على شقق بنظام التمويل العقاري في «سكن لكل المصريين 4»

أعلن بنك الإسكان والتعمير شروط الحصول على شقق الاسكان تمويل عقاري وذلك خلال بيان رسمي فى البنك مع اقتراب فتح باب التقديم وحجز وحدات سكنية كاملة التشطيب في الإعلان الرابع سكن لكل المصريين 4 في نهاية شهر أبريل الجاري الموافق 30 أبريل الجاري، ويتم التقديم حتى 4 مايو المقبل.

ونشر بنك التعمير والاسكان الشروط العامة لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ومن ضمن الشروط أن سعر العائد متناقص قيمته 10 % بما يعادل 6.69% لمدة 20 سنة والحد الأقصى لمساحة شقة سكنية 150 مترًا «كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه».

وتابع بنك التعمير والاسكان بأن من ضمن الشروط الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 50 ألف جنيه والحد الأقصى لسعر الشقة لا يتجاوز 2 وربع مليون جنيه ويجب لا يقل الحد الأدنى للمقدم المسدد 20%/ ونسبة التمويل 80% من قيمة الشقة.

ويجب عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي ونسبة القسط الشهري، إضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى 40% من الدخل الشهري.

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد فتح حجز الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين 4، منوهة بأنه بداية من 30 أبريل حتى 4 مايو المقبل، للمواطنين أصحاب متوسطي وفوق متوسطي الدخل وشدد الصندوق، على عدم وجود أي أفضلية بين المواطنين الذين سجلوا في الساعات الأولى أو في الساعات الأخيرة من المدة المحددة لذلك، مشيرًا إلى أنه يمكن للأشخاص الراغبين في معرفة المزيد من معلومات واستفسارات، بمتابعة صفحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرسمية.