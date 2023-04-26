موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4.. المستندات المطلوبة عند التقديم

يبدأ موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيًا، عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نهاية أبريل الجاري، ويستمر حتى أول أيام شهر مايو المقبل، في إطار توفير سكن راقي وملائم للمواطنين، مستهدفًا شرائح مختلفة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4

أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4، سيبدأ من يوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الخميس 4 من شهر مايو المقبل.

مستندات حجز شقق سكن لكل المصريين 4

وفقًا لكراسة الشروط التي حصلت عليها «الوطن»، تم عرض موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4، وإليكم المستندات المطلوبة للحجز:

- العاملون في الحكومة: تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تستوفي صافي الدخل السنوي والشهري، وألا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر.

- العاملون في القطاع الخاص: تقديم شهادة من جهة العملة تحتوي على صافي الدخل الشهري والسنوي، وتوضيح رقم السجل الضريبي والتجاري، وألا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر.

- أصحاب المهن الحرة: تقديم شهادة من محاسب قانوني تستوفي قيمة صافي الدخل، وصورة من السجل الضريبي، وأن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن سنة.

- الأرامل والمطلقات: الإيتاء بصورة من بيانات المعاش، صورة من مستند النفقة، والإيتاء بصورة من شهادة رسمية تثبت حالتها «أرملة أم مطلقة»، بالإضافة إلى إيصال مرافق سكنية.