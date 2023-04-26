«تعاونيات الإسكان»: طرح وحدات متنوعة المساحات أول مايو

قال مصدر بهيئة تعاونيات البناء والإسكان، إن طرح الوحدات السكنية متنوعة المساحات التابعة لمشروعات الهيئة يكون خلال شهر مايو في مدينتي القاهرة الجديدة وبدر، والعاشر من رمضان وأكتوبر.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طرح الوحدات السكنية سالفة الذكر يكون بأقل سعر ممكن، لافتًا إلى أنه من المتوقع ألا يزيد عن 9 آلاف جنيه للمتر الواحد.

عدد الوحدات المطروحة 240

وأوضح أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها 240 وحدة سكنية بحالة نصف تشطيب، مؤكدًا أن كراسة الشروط سيتم طرحها أول مايو المقبل.

وأعلن من قبل، اللواء وليد البارودي، القائم بأعمال رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن هدف الهيئة يتمثل في إنشاء مساكن وتجمعات زراعية وتنموية متطورة لزيادة الرقعة العمرانية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن الهيئة حريصة كل الحرص على توفير فرص عمل للشباب، وخدمة أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع المختلفة، وهذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.