رابط تظلمات مشروع «سكن لكل المصريين 3».. تعرف على الخطوات والشروط

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 3» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وغير المُنطبق عليهم الشروط، غدا الأربعاء 26 إبريل وحتى مساء يوم الخميس الموافق 18 من مايو المقبل، لاستيفاء المُستندات المطلوبة.

وأوضح وزير الإسكان أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، مثل «عدم انطباق شرط الدخل، أو السن المُعلن»، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك، بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غير المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، لافتا إلى أنه يتم تحديد الأولويات بعد الانتهاء من تقديم التظلمات، وإرسال رسائل نصية SMS لمن هم داخل الأولوية للبدء في سداد الدفعات ربع السنوية مباشرة.

المشروع يضم وحدات سكنية متنوعة المساحات جاهزة للتسليم

ويضم مشروع «سكن كل المصريين 3» وحدات سكنية كاملة التشطيب للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، وتم إرسال رسائل نصية لجميع الحاجزين الذين تم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

من جانبها أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ عدد المواطنين ممن انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلًا، وبلغ عدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط 62354، وتم بالفعل البدء في إرسال ملفات العملاء المتقدمين للحصول عليها إلى شركات الاستعلام، للإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بحجز الوحدات .

غدا فتح باب التظلم بمشروع سكن لكل المصريين 3

وتقدم طلبات التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا.

ويمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني من هنا.

ويقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على «نتائج الفرز» لمعرفه موقفه، أو من خلال إرسال رسالة نصية بالرقم القومي إلى رقم «9311» مقابل 3 جنيهات فقط.