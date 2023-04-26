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اعرف الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية مستعجلة.. منها إحضار المؤهل الدراسي

كتب:

محمد سيف
03:08 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
الرقم القومي

الرقم القومي

تستقبل مصلحة الأحوال المدنية المواطنين داخل مقرات السجلات المدنية لإنهاء الخدمات التي يطلبونها من إصدرات الأحوال المدنية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وغيرها من الأوراق الرسمية الصادرة عن الأحوال المدنية. 

ويمكن استخراج بطاقة شخصية مستعجلة من مصلحة الأحوال المدنية من خلال تقديم الأوراق المطلوبة، وكذلك عند تغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي مثل (الحالة الاجتماعية- المهنة- الإقامة)، كالتالي:

- تقديم استمارة بطاقة الرقم القومي بعد ملء البيانات.

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

- استيفاء الأختام من الجهة العمل سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لإثبات الوظيفة الخاصة به.

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الاطلاع عـلى الأصل «لأصحاب النشاط التجاري».

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن عند تغيير محل الإقامة.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.