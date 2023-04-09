هل يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي أون لاين؟.. سؤال عادة ما يدور داخل أذهان المواطنين الراغبين في الاستعلام عن الرقم التأميني وطباعته، لتقديمه لأي مصلحة تتبع وظيفته، ونظرًا لأهمية الرقم التأميني لجميع المواطنين، سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي أون لاين، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات.

يأتي ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل الرقم القومي، وإتباع عدد من الخطوات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي أون لاين، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي أون لاين

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي أون لاين، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.

2- عقب فتح الموقع يتمّ الضغط على «الاستعلام عن الرقم التأميني».

3- يتمّ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

4- الضغط على خيار «​​بدء الخدمة».

5- بعد ذلك يتمّ الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

6- ثم يتمّ الضغط على أيقونة «إرسال الطلب».

7- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني بالرقم القومي أون لاين.