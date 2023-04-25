توريد 1273 طن قمح في محافظة القليوبية خلال يومين

استقبلت صوامع توريد القمح في القليوبية 1273 طن قمح في ثاني أيام التوريد، إذ خصصت المحافظة 11 موقعا لاستقبال المحصول من المزارعين وصرف قيمة التوريد والمقررة هذا العام بـ1500 جنيه للأردب.

وأعلنت المحافظة أنه من خلال المتابعة مع غرفة العمليات الخاصة حصاد المحصول وتوريده جرى الانتهاء من حصاد 12ألف و450 فدانا ودريس 3800 فدان، إذ يجرى الحصاد والدريس تباعا تمهيدا لأعمال التوريد للصوامع والشون المنتشرة بالمحافظة كمية المحصول المنزرعة على المساحة الإجمالية للمحصول.

توريد القمح في محافظة القليوبية

أوضح محافظ القليوبية في بيانه، أنه جري تشكيل لجان الخاصة للعمل في مواقع توريد القمح بالمحافظة حيث جري توريد 1273 طن قمح في ثاني أيام التوريد كالتالي:

773.6 طن بصوامع بنها علي الطريق الزراعي التابعة للتموين.

413.7 طن في بنكري الهدي مطاخن شمال القاهرة.

85.7 طن في صوامع مسطرد التابعة لمطاحن شمال القاهرة.

خريطة أماكن توريد القمح في محافظة القليوبية

ومن جهة أخرى، أوضح المحافظ أنه جرى تخصيص 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد القمح في محافظة القليوبية للصوامع والشون المخصصة، لاستقبال القمح بهدف إستلام أكبر كمية من المحصول حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها مع اتباع كل إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح، مشيرا إلى أن هذه المواقع كالتالي:

صوامع مسطرد شبرا

صومعة الهدي شبرا

بنكري الهدي شبرا

مراكز تجميع الهدي شبرا

مركز تجميع مطحن بنها

صومعة عرب العليقات بالخانكة

صوامع بنها علي الطريق الزراعي

هنجر شبلنجة مركز بنها

هنجر كفرشكر

هنجر شبين القناطر

شونة كفرسعد بحيري

وتبلغ السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة 179 ألفا و840 طنا، إذ جرى التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وتشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.