«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس الأسبوع المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود 3 ظواهر جوية، في طقس الأسبوع المقبل، وفقًا لما أعلنته من توقعات لأحوال الطقس، حيث تنشط حركة الرياح، مع وجود انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة طقس الأسبوع المقبل

وكشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس الأسبوع المقبل يشهد نشاطًا في حركة الرياح على مدار أيام الأسبوع، ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وقد تضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس الأسبوع المقبل، سيشهد سقوط أمطار خفيفة تستمر من بعد غد الجمعة حتى الأحد المقبل، بنسبة حدوث تتراوح بين 30% و40% تقريبًا، وذلك على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يومي الجمعة والسبت، وعلى السواحل الشمالية الشرقية يوم الأحد على فترات.

انخفاض درجات الحرارة

وخلال الأيام المقبلة، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، يستمر من يوم الجمعة المقبل حتى الأحد، إذ تنخفض الحرارة بمقدار 6 درجات على بعض المحافظات

درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: 31 للعظمى والصغرى 18.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.