نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة في أسوان.. تصل لـ100%

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تحقيق التنمية في الريف المصري، من خلال إنشاء مشاريع متنوعة لتوفير الخدمات وتيسير شكل الحياة على الأهالي، ونالت قرى محافظة أسوان نصيبًا واسعًا من مشاريع المبادرة الرئاسية، والتي تمكنت من تطوير وتنمية العديد من قرى محافظة أسوان، بينها قرية فارس، والتي جرى تلقيبها بالقرية الخضراء، بسبب جهود مشاريع المؤسسة.

مشاريع حياة كريمة في أسوان

وفي مجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على إنشاء عدد من المشاريع في القطاعات المتنوعة، التي تسهل حياة الأهالي من خلال توفير الخدمات المختلفة داخل قراهم، ففي القرية الرئيسية وتوابعها عملت المبادرة على تنفيذ مشاريع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وخطوط مياه الشرب، وتتراوح نسبة تنفيذ هذه المشاريع بين الـ90% والـ100%.

كما عملت المبادرة على إنشاء مشروع مجمع الخدمات، وتمكنت الانتهاء من تنفيذه بنسبة وصلت إلى 95%، بالإضافة إلى إنشاء المجمع الزراعي، الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 90%، فضلا عن مشروع رفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة، بنسبة تنفيذ 90%، وتطوير مركز شباب أبو هور، بنسبة تنفبذ وصلت لـ85%.

مشاريع حياة كريمة في قطاع التعليم

كما تعمل المبادرة على إنشاء محطة صرف صحي في قرية السيالة، بنسبة تنفيذ 80%، وفي قطاع التعليم، عملت حياة كريمة على مشروع توسعات مدرسة السيالة والمحرقة للتعليم الأساسي، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 80%، والجدير بالذكر أن قرى ونجوع الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو هور نصر النوبة من القرى المستهدفة ضمن أعمال «حياة كريمة»، ويتبعها قريتين فرعيتين بإجمالي 4800 نسمة.