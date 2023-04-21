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«حياة كريمة» توزع الحلوى والبالونات على المواطنين في الوادي الجديد

كتب:

هدير محمود
10:25 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
حياة كريمة توزع بلالين على الأطفال في الوادي الجديد

حياة كريمة توزع بلالين على الأطفال في الوادي الجديد

وزعت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، الهدايا والحلوى على المواطنين والأطفال، خلال صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من الساحات والمساجد.

وانتشر متطوعو مؤسسة حياة كريمة في الوادي الجديد بعدد من المناطق والساحات بمدينة الخارجة ومركز الداخلة بالتزامن مع بدء صلاة عيد الفطر لتوزيع الهدايا لرسم الفرحة على وجوه المواطنين.

توزيع الحلوى على الأطفال 

وسادت حالة من الفرحة بين المواطنين خاصة الأطفال الذين شارك بعضهم في توزيع الحلوى على الأهالي والأسر الذين توجهوا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

إقبال على الساحات في الوادي الجديد

وشهدت محافظة الوادي الجديد صباح اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من الساحات في المدينة والمراكز والمدن، فيما توافد الآلاف من أهالي مدينة الخارجة على الساحات المحددة بساحة حديقة 30 يونيو، وساحة مركز شباب الخارجة.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، إنه الأئمة والخطباء توجهوا إلى المسجد بعد صلاة الفجر مباشرة، كما متابعة أداء الصلاة عبر غرفة العمليات الرئيسية للمديرية.

طوارئ في الوادي الجديد

وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة رفع حالة  الطوارئ في الوادي الجديد، ومتابعة غرف العمليات في كافة المديريات الخدمية، بالتزامن مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة.

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