«التنمية المحلية» توجه بسرعة تشغيل مجمعات الخدمات بقرى «حياة كريمة»

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حول موقف الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمعا بقرى المبادرة، لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى.

وأشار التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن خطة تشغيل مجمعات الخدمات وبدء تقديم خدماتها للجمهور تتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام المباني من جهات التنفيذ، ما جرى بالفعل في 90 %؜ من المجمعات، ثم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع بما في ذلك خطوط الربط الإلكتروني، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين نحو الانتهاء من هذه الخطوة خلال شهر على الأكثر، وبالتوازي فقد انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو 5400 موظف سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمي، ومن المخطط وصول هذا العدد إلى 10 آلاف موظف بنهاية شهر سبتمبر 2023، ويشكل هذا العدد كل موظفي الإدارة المحلية والتموين والتضامن الذين سيقومون بتشغيل المجمعات.

التنسيق مع كل الجهات والوزارات

وكشف التقرير أن وزارة التنمية المحلية انتهت من التنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية التي سيكون لها مكاتب لتقديم خدماتها من خلال المجمعات (العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين، البريد ) بالإضافة للجهات المسئولة عن ربط ورقمنة منصات تقديم الخدمات (التخطيط، الاتصالات) وذلك لوضع واعتماد الخطة التنفيذية لتشغيل المجمعات.

وتبدأ بدخول 74 مجمع للخدمة في يوليو 2023، ويتوالى دخول باقي المجمعات تباعا خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2023، ليتم تشغيل كافة المجمعات ال 332 قبل نهاية أكتوبر 2023.

دعم إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات نحو تشكيل لجنة برئاسة أحد قيادات المحافظة وبإشراف ومتابعة من السادة المحافظين للإشراف على ومتابعة ودعم إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومتابعة استلام الأثاث والتجهيزات المختلفة وتوصيلات عدادات المرافق ومتابعة أعمال ربط المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات مع المراكز التكنولوجية على مستوى المراكز وتشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تعظيم الموارد الذاتية لمجمعات الخدمات الحكومية وتوفير النفقات السنوية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات والقيام ببعض الخدمات الأساسية، وذلك عن طريق بعض الأفكار والتعاقدات مع بعض الجهات التي ستتواجد في تلك المجمعات والتي تساهم في توفير موارد مالية ذاتية بشكل سنوي للمجمعات ويساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانة.