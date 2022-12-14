شيريهان في رسالة لابنتها «تالية»: «معجزة الله لي»

وجهت الفنانة شيريهان رسالة خاصة لابنتها «تالية»، عبر حسابها الشخصي بموقع التدينات الصغيرة «تويتر»، وطالبت من جمهورها الدعاء لابنتها.

رسالة شريهان لابنتها تالية

وكتبت الفنانة شيريهان في تويتة لها، «قرة عيني.. تالية القرآن الكريم، معجزة الله لي، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام ولا تغفل أبدا، اللهم إني استودعك بناتي فإنك لا تضيع الودائع، أمين يا رب العالمين».

آخر أعمال شريهان

مسرحية كوكو شانيل كانت آخر أعمال الفنانة شريهان بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية، وحققت نجاحًا باهرًا لدى عرضها، بعد غياب أكثر من 30 عامًا عن المسرح. والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، تجسّد شريهان فيها شخصية كوكو شانيل، وشارك في بطولة المسرحية كلا من أيمن القيسوني، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

تفاصيل العرض المسرحي كوكو شانيل

قدّمت شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية، ووضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد، وشهد العرض عودة شريهان مرة أخرى إلى الساحة الفنية بعد غياب سنوات عديدة.

يذكر أنَّ آخر أعمال شريهان على خشبة المسرح، مسرحية «شارع محمد علي» مع فريد شوقي وهشام سليم والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.