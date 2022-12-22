شيريهان توجه رسالة لقطر بعد دعوة «فيفا»: أحببتك من خلال احترام وتقدير شعبك

وجهت الفنانة شيريهان رسالة حب لدولة قطر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

دعوة من «فيفا»

وكتبت شيريهان، قائلة: «رسالتي بدايتها حب وتقدير واحترام، ونهايتها تحية وفخر وشكر وسلام»، مضيفة: «قطر.. أحببتك من خلال حب واحترام وتقدير شعبك الكريم، إلى أن أتيت إليكي لأول مرة في عمري في هذا العام 2022 وتشرفت بدعوة الاتحاد الدولي (الفيفا) وزيارتك ودعوتكم الكريمة.. شكرا قطر».

كأس العالم لأول مرة في الوطن العربي

ونظمت قطر النسخة الأخيرة من كأس العالم 2022 لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ونجحت الأرجنتين في اقتناص اللقب بعد مباراة مثيرة في النهائي مع فرنسا، انتهت بالتعادل الإيجابي في الوقت الأصلي، وانتقلت لأشواط اضافية، انتهت أيضًا بالتعادل الإيجابي، ثم ضربات الجزاء الترجيحية، التي تسببت في حصول «راقصي التانجو» بقيادة لاعبه ليونيل ميسي، على كأس العالم.

وشاركت منتخبات قطر والسعودية والمغرب وتونس في المونديال، وحققت الأولى مفاجأة كبيرة بالفوز على الأرجنتين في الأدوار الأولى، وحقق المغرب المركز الرابع عالميًا، كأول منتخب أفريقي وعربي يصل لهذه المكانة.