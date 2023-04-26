رابط الاستعلام عن تركيب عداد كودي بالرقم القومي من خلال منصة الكهرباء

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء جميع الخدمات، إذ يمكنك إتمام جميع العمليات دون الحاجة للتوجة إلى المصالح الحكومية، وبخطوات بسيطة، ويمكن ببساطة إنشاء حساب مستخدم بإدخال بعض المعلومات الأساسة عن طالب الخدمة أبرزها الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

رابط الاستعلام عن عداد الكهرباء بالرقم القومي من خلال منصة الكهرباء

1- فتح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال الرابط

2- اختيار ايقونة طلباتي.

3- تسجيل دخول بالبيانات الخاصة بك.

4- ادخال الرقم القومي وكود الاستعلام عن الطلب.

5- اختيار استعلام وانتظار نتيجة طلب التقديم على عداد كهرباء

26 خدمة على المنصة الموحدة للكهرباء

وتقدم المنصة الموحدة للكهرباء 26 خدمة من الخدمات الميسرة والمؤمنة بشكل كامل للمواطنين، ومن بينها خدمات العدادات، وهي 14 خدمة للعدادات تشمل: تسجيل قراءة العداد، دغع الفواتير، تحويل طلبات المماراسات إلى عدادات كودية، تركيب عداد بدل فاقد، رفع عداد، تسجيل بيانات بالحساب، فحص العداد، تركيب عداد قانوني لأول مرة، أحسب فاتورتك، استعلام عن فواتير، تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه، استخراج كارت شحن بدل فاقد أو بدل تالف، تنازل عن ملكية عداد، واستبدال عداد بقدرة أكبر.