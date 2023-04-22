3 خطوات لتغيير عداد الكهرباء القديم لـ«أبو كارت»

يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن الإجراءات والخطوات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الميكانيكي والتقليدي القديم، إلى عداد مسبق الدفع، الذي يتم شحنه بالكروت.

تقديم طلب تغيير العداد

كشف قسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن، حال رغبته التقدم بطلب تحويل عداد الكهرباء الميكانيكي والتقليدي القديم إلى عداد مسبق الدفع، من خلال التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

ولفت إلى ضرورة تقديم طلب تغيير العداد من قديم لآخر مسبوق الدفع، مرفقا به المستندات التالية:

- عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد بها، أو توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد مع صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

- دفع رسوم كارت شحن العداد.

- دفع قيمة العداد مسبق الدفع إذا كان العداد القديم تالف أو به كسر.

العداد مسبق الدفع يعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ محكم

وأشار إلى أن العداد مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ، ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، وهو بذلك يحقق عدالة استخدام، لأنه في نظام العداد القديم، يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى، أما مسبق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ، إضافة إلى أن العداد مسبق الدفع مبرمج على عدم الفصل في أيام الجمع والإجازات الرسمية، وكذلك من الساعة 5 مساء حتى 10 صباحا.