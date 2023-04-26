محافظ جنوب سيناء يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الإضاءة بالشوارع

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تسعى إلى تنفيذ مشروعات قومية على أرض الواقع من أجل تنمية سيناء وتحسين مستوى المواطن السيناوي.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقده المحافظ بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات.

ذكري تحرير سيناء

هنأ محافظ جنوب سيناء جميع الحضور بالذكرى 41 لتحرير سيناء مشيدا بجهود الدولة في تعمير وتنمية سيناء، شمالا وجنوبا، وأعرب عن سعادته بالتنمية التي تتم علي أرض سيناء شمالا وجنوبا بعد تطهيرها من الإرهاب، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت المحافظ لحضور وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي تواكبا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ترشيد استهلاك الكهرباء

شدد المحافظ علي إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومواعيد تخفيف الإضاءات بشوارع المدن باستثناء مدينة شرم الشيخ، حيث جرت الموافقة علي مد فترة الإضاءة ساعتين إضافيتين في شرم الشيخ، وطالب المحافظ بضرورة تحقيق الانضباط وخاصة في مواعيد حضور وانصراف العاملين وشدد علي العمل الجاد لصالح المواطن.

أبرز موضوعات الاجتماع

1- ناقش المؤتمر موقف التقنين بمدن المحافظة.

2- ناقش إجراءات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية وجري استعراض معايير وآليات تقييم المشروعات والفئات المستهدفة للمشروعات وفئاتها كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة وشركات ناشئة، وتم عرض شروط وآليات المشاركة، حتى آخر مايو 2023.

3- متابعة موقف الاستعدادات الخاصة منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023.

4- استعراض موقف الانتهاء من أعمال التصالح لعدد 25 ملف تصالح بمدينة دهب.

5- عرض موقف نقل وتجميع عدد 500 صوبة في مكان واحد بمدينة طور سيناء بمزرعة 30 يونيو مع دراسة إمكانية زراعة أماكن الصوب المنقولة بزراعات مكشوفة.

6- عرض موقف دهانات العمارات بطريق البنوك بطور سيناء في كلا الاتجاهين.

7- مناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق المتسبب بها الإبل بالمحافظة.

8- جري عرض موقف موضوعات تطوير العشوائيات التي تم تجهيزها تمهيدا للعرض علي المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية.

9- عرض موقف أعمال التشطيبات الخاصة بقرية التراث والمنطقة المحيطة بالمبنى الرئيسي الداخلي وجاهزيتها للافتتاح وكذا عرض موقف التجميل بالجزيرة الوسطى بالطريق الأوسط بشرم الشيخ، وموقف ساحات الانتظار(الباركينج) بالمدينة.