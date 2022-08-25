إصدار أول رخصة مميكنة لمباني سياحية في مصر بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة سباقة في مجال التحول الرقمي، وجرى ربط إدارات الديوان العام من خلال شبكة الإنترنت، عن طريق منظومة رقمية دقيقة.

وأضاف خالد فودة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة أسست أول شبكة للطوارئ والسلامة المهنية ضمت خمس محافظات على مستوى الجمهورية لإدارة الأزمات بالصوت والصورة وتقديم الدعم والحلول، موضحَا أن مديرية الإسكان أسست مركز تكنولوجي متطور مرتبط بوزارة التخطيط وديوان عام المحافظة لتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطن.

أول رخصة سياحية مميكنة

ووافق «فودة» اليوم الخميس، على إصدار أول رخصة مميكنة لمباني سياحية في مدينة شرم الشيخ، صادرة من مديرية الإسكان بجنوب سيناء، للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك بعد نجاح ربطها على منظومة الخدمات الحكومية بالديوان العام ومجالس المدن، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

طريقة الحصول على الرخصة المميكنة

واستعرضت المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، طريقة الحصول علي الرخصة المكينة، وكيفية إصدارها بعد استكمال المواطنين الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة.

وقالت المهندسة نجلاء عبد الحافظ، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، إن المواطن يتقدم أولًا بالأوراق إلى المركز التكنولوجي مديرية الإسكان ويستكمل الإجراءات اللازمة، ثم تبدأ خطوات عمل الرخصة إلكترونيًا عن طريق منظومة التحول الرقمي، حضر التوقيع اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.