قرارات الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر.. إنشاء صندوق رعاية صحية أبرزها

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النقابة والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التي انعقدت يوم الجمعة 17 مارس.

الدعوة للجمعية العمومية

قال الدكتور علاء عبد الهادي، في بيان، إن الجمعية العمومية لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر جرى قصرها على الأعضاء المسددين للاشتراكات قبل تاريخ 16 فبراير 2023، لضمان صحة الإجراءات ومنع أي طعون في قراراتها.

عبد الهادي: نقابة اتحاد الكتاب شهدت ميلادها الحقيقي في هذه الدورة

أوضح رئيس الاتحاد تعقيبًا على أعمال الجمعية العمومية التي عقدت أمس الجمعية، أن النقابة شهدت ميلادها الحقيقي في هذه الدورة، بشهادة عدد كبير من الأعضاء من الجمعيات العمومية السابقة في تاريخ النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وشدد على أن الجمعية العمومية في كل اجتماعاتها، وخاصة في هذه الأيام التي يتكرر فيها الاعتداء الصهيوني على الأشقاء في فلسطين وسوريا، أننا ضد اختراق الكيان الصهيوني للثقافة العربية بصفة عامة، والمصرية خاصة.

وأشار إلى وجود مكتب لمكافحة التطبيع الثقافي والإعلامي داخل النقابة، وهو مسئول عن تطبيق قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن، كما أصدرنا عشرات البيانات الصحفية لفك الحصار عن دمشق، وحماية وحدة أراضيها والتصدى لكل المحاولات الصهيونية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشريف.

وقول: استنادًا إلى قانون النقابة رقم 65 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978، ولائحته التنفيذية، تم ارسال الدعوات إلى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التي عقدت بمقر النقابة في الزمالك، وتم للنظر في الموضوعات الآتية:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق وقراراته.

2- تقرير رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وعرض ما تم تنفيذه من قرارات الجمعية السابقة وما لم ينفذ منها.

3- تقرير النشاط الثقافي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

4- عرض الحساب الختامي للنقابة، ولصندوق المعاشات المنتهي في 31/12/2022، وموازنة عام 2023.

5- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيتي النقابة وصندوق المعاشات لعام 2022.

6- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية النقابة لعام 2022.

7- التجديد لمراقب الحسابات.

8- حقوق النقابة لدى الناشرين.

9- إنشاء صندوق لدعم مشروع الرعاية الصحية وتحديد مصادر تمويله.

10- وضع آلية لإنفاذ ما يرتبط بحقوق الأعضاء وواجباتهم وفق ميثاق الشرف الثقافي والأدبي.

11- رسم التقدم لنيل العضوية: عاملة، ومنتسبة.

12- اعتماد قرار مجلس الإدارة بإنشاء جائزة طه حسين الدولية للإبداع الفكري بالتناوب مع جائزتي: أحمد شوقي، وفؤاد حداد.