مراسلة «إكسترا نيوز»: إجلاء المصريين من السودان يسير بالتوازي برا وجوا

قالت لما جبريل مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من قاعدة شرق العسكرية، إن القاعدة نجحت في استقبال المصريين القادمين من السودان نظرا للظروف الصعبة هناك، مشيرة إلى أن وصول عدد جديد من المصريين إلى المطار يؤكد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم المرتبة مسبقا.

مراسلة قناة «إكسترا نيوز»: استقبال 189 مصريا أمس

وأضافت خلال تغطية لحظية لوصول الطائرة والمذاعة على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى استقبال 189 مصريا أمس، ورجل سوداني مسن، وتتواجد الخدمات الطبية بكثافة على الطائرات التي تقوم بنقل المصريين من السودان إلى الداخل المصري، «العبور يسير بالتوازي بين البر والجو، وعبر البر جرى وصول 446 مصريا وغير مصري، سواء من معبر أرقين أو قسطل».

وتابعت: «حتى الرعايا غير المصريين يجري إجلاؤهم بالتنسيق مع الجانب السوداني والدول الأخرى لمن يرغب في القدوم إلى مصر، والكل يعمل على قدم وساق بتوجيهات من الرئيس السيسي، فهناك خلية أزمة تعمل 24 ساعة من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات العامة ووزارة الهجرة لإعادة كل المصريين من السودان».