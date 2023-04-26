إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. «هارلي» يتصدر بـ25 مليون جنيه

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مجمل إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الصدارة للفنان محمد رمضان بفيلم هارلي، والمركز الثاني لفيلم 13 يوم، والمركز الثالث فيلم ابن الحاج أحمد، أما الرابع فيلم بعد الشر، ويليه في المركز الخامس فيلم رمسيس باريس، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم مغامرات كوكو.

فيلم هارلي

فيلم هارلي احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات إذ حقق في أيام العيد 25 مليونا، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

فيلم يوم 13

ويأتي في المركز الثاني فيلم يوم 13 حسبما أكد «الدفراوي»، حيث حقق 11مليونا، ويشارك في الفيلم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني وأروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

فيلم ابن الحاج أحمد

ويأتي في المركز الثالث فيلم ابن الحاج أحمد والذي حقق أيام العيد 8ملايين جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.

فيلم بعد الشر

وفي المركز الرابع يأتي فيلم بعد الشر والذي حقق طوال أيام العيد 8 ملايين جنيه، وهو من بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد.

فيلم رمسيس باريس

وفي المركز الخامس فيلم رمسيس باريس للفنانة هيفاء وهبي والذي حقق طوال أيام العيد 2 مليون و387 ألفا و661 جنيها والفيلم يضم مجموعة من نجوم الفن بجانب هيفاء وهبي وهم محمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.