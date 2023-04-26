2 مليون جنيه إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان في 24 ساعة

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء، إيرادات تقدر بـ 2 مليون و462 ألفا و91 جنيها، ليتصدر قائمة شباك التذاكر، حيث حقق نحو 26 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض السينمائي بالتزامن مع وقفة عيد الفطر، ويعد هذا الفيلم هو الأعلى إيرادًا لـ«رمضان» في السينما، حيث حقق أخر أفلامه الديزل عام 2018 نحو 24 مليون جنيه.

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

يشارك محمد رمضان في بطولة فيلم هارلي، كل من محمود حميدة، مي عمر، أحمد داش، مي كساب، باسل الزارو، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، قصة محمد سامي ومحمد سمير مبروك، إخراج محمد سمير.

أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم هارلي في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية، ويرفع شعار «هارلي أسطورة الأسفلت.. السرعة أشد من القوة»، ويتضمن الفيلم الذي انطلق تصويره قبل نهاية شهر فبراير الماضي عدد من الأغنيات.

طوق نجاة

وفي الساعات الماضية طرح محمد رمضان، أغنية طوق نجاة من فيلم هارلي، عبر حسابه على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتأكيده أنها رسالة للشباب للابتعاد عن براثن الإدمان والمخدرات، من كلمات كريم سامي، ألحان هيثم نبيل، توزيع زوم.