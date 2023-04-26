استمرار فرق المناوبة بمياه سوهاج وتفعيل الخط الساخن 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة الأعياد، وأنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال تلك الفترة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

عمل الخط الساخن طوال 24 ساعة

وأضاف أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة هذا بالإضافة إلى جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة جميع موقع الشركة وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب والصرف الصحي التى تغطي مراكز وقرى ومدن المحافظة.

استمرار فرق المناوبة بمياه سوهاج

واكد رئيس مياه سوهاج استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالي والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحي بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وسائل التواصل مع مياه سوهاج

وأوضحت مها غازي مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكتروني www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.