طفل يبدع في تلاوة سورة التين على قناة الناس (فيديو)

تمكن طفل يدعى معتصم من محافظة الجيزة من تلاوة سورة «التين»، بصورة جيدة وصوت رائع، في برنامج «مع التلاوة» الذي يقدمه الشيخ أحمد تميم المراغي على قناة الناس اليوم الأربعاء.

الطفل أدهش الشيخ المراغي

واستطاع الطفل بإتقانه في التلاوة التي خلت من الأخطاء، إدهاش الشيخ المراغي، الذي أثنى على براعته في التلاوة، قائلا: «شكر خاص لك يا معتصم أنت صغير السن وبتحاول تحسن القرآن في تلاوتك وتجويدك ربنا يكثر من أمثالك يا حبيبي».

وشدد تميم المراغي على أنه يُستحب أن يقول الإنسان في سره عند قراءة سورة التين أو سماعها وتحديدًا عند الآية الكريمة «إليس الله بأحكم الحاكمين»: «بلى ونحن على ذلك من الشاهدين».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.