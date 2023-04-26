استشاري تغذية عبر قناة الناس: النحافة سببها حالات نفسية

قال الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، إن هناك عدة مشاكل رئيسية للنحافة وفي الغالب تكون حالة مرضية؛ منها عدم الإقبال على تناول الأطعمة المختلفة أو تناول الأطعمة مع عدم زيادة الوزن، موضحا: «ممكن يكون عندهم مشكلة أو ديدان في البطن أو الغدة الدرقية مش مظبوطة، و80% من الناس المتضايقة عندها نحافة بسبب الحالة النفسية السيئة».

جبران: يجب قياس معدل فيتامين دال في الدم

وتابع استشاري التغذية العلاجية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «يجب قياس معدل فيتامين دال في الدم، وإجراء صورة دم كاملة، لو فيتامين د مش مظبوط فحركة التخسيس أو معدل الحرق هيبوظ خالص، وبكده هيكون الشخص محتاج يظبط فيتامين د في جسمه، والأهم نشوف الحالة النفسية».

وحذر من تناول الأدوية دون استشارة الطبيب: «كل حالة محتاجة علاج مختلف يعني فيه زيادة وزن لها سبب مرضي وهو زيادة الكوليسترول أو مقاومة الأنسولين أو الدهون الثلاثية وغيرها، وكذلك النحافة قد تكون لها أسباب مرضية، لكن مينفعش آخد أي دواء دون استشارة الطبيب أو أدوية مجهولة المصدر مثل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي شخص يقولك أخدت الحقنة دي وخسيت أو الدواء ده وخسيت، وكلها أدوية مجهولة المصدر غير مصرح بها من وزارة الصحة، قد تسبب وفاة».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.