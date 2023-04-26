وزيرة الهجرة لقناة الحياة: عدد الجالية المصرية في السودان 10 آلاف شخص

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة تعمل على كل الاتجاهات والمؤسسات بشأن الأوضاع في السودان.

قاعدة بيانات للمصريين بالسودان

وأضافت «جندي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن وزارة الهجرة لديها قاعدة بيانات، وهناك سهولة في التواصل مع الأبناء الدارسين في السودان.

وأشارت إلى أن الجالية المصرية يبلغ عددها في السودان 10 آلاف مصري، نصفهم على الأقل دارسين في السودان، ما بين الجامعات والثانوية من خلال البعثة التعليمية المرسلة للسودان.

ولفتت أن 1000 طالب غادروا السودان مع بداية شهر رمضان، بينما الطلاب الآخرين كانوا يستعدون لأداء الامتحانات خاصة طلاب الثانوية العامة، وجرى توجيه الطلاب لكيفية الخروج من السودان.

التواصل مع المصريين بشكل شخصي

وأوضحت أنه يجري التواصل مع المصريين في السودان بشكل شخصي، متابعة: «نتابع الكل، خاصة أن المياه والكهرباء والإنترنت مقطوعة في الخرطوم، وربنا يحمي ولادنا، ونتواصل مع المصريين بشكل دائم».