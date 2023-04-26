داعية عبر قناة الناس: توثيق السنة النبوية إعجاز وفتح من الله (فيديو)

قال الدكتور أيمن عيد الحجار الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنّ توثيق السنة النبوية يعد إعجازا وفتحا من الله سبحانه وتعالى على الأمة المحمدية.

وأضاف الحجار خلال استضافته بقناة الناس، أن توثيق السنة النبوية بدأ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التشكيك الذي حصل سببه عدم فهم طبيعة المراحل التي مرّ بها هذا التوثيق.

وأكد، أن هناك 3 أشياء خلط فيها بعض الناس، وهي الكتابة والتدوين والتصنيف، فالكتابة تمت في العهد النبوي، حيث كان بعض الصحابة يكتبون عنه السنة النبوية في حياته مثل عبدالله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب، والإمام ابن طولون رصد أكثر من 40 شخصا كانوا يكتبون السنة النبوية المطهرة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.