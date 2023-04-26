وزير التعليم يصدر توجيهات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة
كتب:
أميرة فكري
08:25 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
وزير التربية والتعليم
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، العديد من التوجيهات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.
وجاءت التوجيهات على النحو التالي:
- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية
- الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد
- مراعاة عدد الخطوات في الحل.. وبدائل الإجابة قصيرة
- تقليل عدد الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة
- وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب
- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني وتدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة
- لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني للامتحان